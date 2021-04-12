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TERAVİH namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? Teravih ne zamana kadar kılınır?

Teravih namazı ne zaman kılınır? İslam dünyası bu gece ilk 2021 Ramazan Ayı'nın ilk sahuruna kalkacak ve yarın Ramazan'ın ilk orucuna niyet edecek. 11 ayın sultanının gelmesiyle birlikte oruç ibadeti kadar teravih namazıyla ilgili detaylarda merak ediliyor. Bu soruların başında ise "Teravih ne zaman saat kaçta kılınır?" ve "Teravih saat kaça kadar kılınır?" soruları geliyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik.

TERAVİH namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? Teravih ne zamana kadar kılınır?

Teravih namazı ne zaman kadar kılınır? Teravih namazı ne zaman kılınır? Bilindiği üzere buy yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle cami ve mescitlerde toplu halde teravih namazı kılınamayacak. Bunun yerine dileyenler evlerinde teravih namazlarını kılabilecekler. Peki, teravih namazı ne zaman kılınır? Teravih namazı ne zamana kadar kılınır? İşte teravih namazı vaktiyle ilgili merak edilen soruların cevabı...

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Teravih namazı Ramazan Ayı'nın gecelerinde kılınır. Yani yarın 2021 Ramazan Ayı'nın ilk günü olduğu için bu gece Ramazan Ayı'nın ilk gecesi olarak kabul ediliyor. Bu nedenle 2021 yılı Ramazan Ayı'nın ilk teravih namazı bu gece kılınacak.

Teravih namazı yatsı namazına müteakip olarak yatsı ve vitir namazları arasında eda edilir. Tıpkı yatsı namazı nasıl imsak vaktine kadar eda edilebiliyorsa tevarih namazı da imsak vaktine kadar eda edilebilir.

Bu nedenle bugün itibariyle Ramazan Ayı'nın son gecesine kadar bulunduğunuz ilin yatsı namazı saatinden imsak saatine kadar teravih namazınızı eda edebilirsiniz. İşte yatsı namazı saatleri ve imsak saatlerinin yer aldığı Habertürk 2021 Ramazan imsakiyesi...

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