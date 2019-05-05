Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Terim, hafta içi yapılan Futbolun Süperleri Ödül Töreni'ne göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Hafta içi oyuncularımızın baya morali bozuldu ödül töreni dolayısıyla. Biz de teknik heyet olarak teselli etmek istedik ama bu hakkaniyetli ödülü alamadıkları için çok üzüldüler. Ben de çok çalışın, seneye hak edin dedim. Daha anlamlı ödüllerimiz var, biri Türkiye Ligi şampiyonluğu, biri Türkiye Kupası. Gelin onları alın dedim ve onları biraz teselli ettim. İşin şakası bir yana, umarım kendi ödülümüzü kendimiz veririz, kendimiz alırız."