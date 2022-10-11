Terör gitti hayat geldi

"Van Gölü havzasında tarım ve sanayi baskısının olmaması, dağlara da huzur ve güvenin gelmesine bağlı olarak hayvanların sayısı artıyor. Ülkemizde Çukurova tarım olarak baskı gördü ve havaların ısınmasına bağlı olarak sulak alanlar azaldı. Konya Ovası, Sakarya'da da aynı şekilde hem tarım hem sanayi hem de iklim baskısına bağlı olarak yaban hayvanların yaşam alanı daraldı. Yaşam alanı daralınca hayvanlar daha refahlı yaşayabileceği, daha sakin olabileceği yerlere göç etti."

Hayvanların yaşamlarını sürdürebileceği besin zincirine ulaşabileceği, yavrularını ve kendi neslini koruyabilecek güvenli ve sessiz bir ortam bulduğu zaman oraya yerleştiğini belirten Aslan, şunları kaydetti:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA Muhabirine, Van Gölü havzasının bozulmamış habitatı, doğal yapısı ve sulak alan yönünden zenginliğiyle yaban hayvanlarının önemli yaşam merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

"VAN GÖLÜ HAVZASINDA HAYVAN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTACAK"

"Huzur ve güvenliğin sağlanması, meraların ve dağların sessiz olması münasebetiyle yaban hayvanların çeşitliliği arttı." diyen Aslan, son zamanlarda merkeze gelen hasta ve yaralı hayvan sayısının ve çeşitliliğinden bu sonuca vardıklarını aktardı.

Ayı yavrusu, tilki, kurt, çakal, yüzyılda bir görülen toy gibi birçok hayvanın tedavi için merkeze geldiğini aktaran Aslan, şöyle konuştu:

"Bu da gösteriyor ki tabiatta ve Van Gölü havzasında yaban hayvanı çeşitliliği arttı. İklimde bir değişiklik olmazsa, bu süreç devam ederse Van Gölü havzasında da önümüzdeki yıllarda hayvan çeşitliliği daha fazla olacak. Bu bize buradaki yaşanabilir ortamın daha uygun olduğunu göstermekte. Bir yerde börtü, böcek varsa oraya yerleşin çünkü ne kimyasal bir zehir vardır ne de tehlike. Bölgemiz yaşam alanı olarak çok uygun ortama sahip. Her mevsim Van Gölü havzasında yaban hayvanı görmek mümkün. Yazın flamingoları, alı turnalarını görürken kışın da kazları görüyoruz. Dağlarda dağ keçisi, kurt, ayı, tilki, oklu kirpi, su samuru, porsuk, gelincik ve nesli tükenmekte olan toyları görmek mümkün. Van Gölü havzasında bu sayının daha da artacağını bundan sonra göreceğiz."

Tabiatın bütün canlıların ortak yaşam alanı olduğunu dile getiren Aslan, "Nesli tükenecek hayvanları, ortamı, sulak alanları yok etmemeliyiz. Van Gölü havzasında bundan sonra daha çok yaban hayvanı, yaban hayatı görmek, bunu da turizme kazandırmak, bölgeye katkı sağlayacaktır. Nesli tükenmekte olan bazı hayvanları burada daha fazla ürediğini görmekten de mutlu olacağız." dedi.