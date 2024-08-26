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        Tesla ile drift pahalıya patladı

        Kastamonu'da Tesla marka otomobili ile drift atan sürücüye 32 bin 233 TL para cezası kesildi, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücünün drift attığı Tesla ise 60 gün trafikten menedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 14:00 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:00
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        Tesla ile drift pahalıya patladı
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        Kastamonu'da Tesla marka otomobili ile drif atan sürücü bu anları sosyal medyada paylaştı.

        Sosyal medyada gündem olan sürücü için Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Ekipler tarafından yapılan çalışmada drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün M.Y.G. olduğu tespit edildi.

        Sürücüye 32 bin 233 TL cezai işlem uygulandı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

        Sürücünün drift attığı Tesla marka otomobil ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.

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        #Tesla
        #drift
        #kastamonu
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