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Haberler İş-Yaşam Teşvikten yararlanmak için 1 ayda 192 bir kişi BES'lendi
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Teşvikten yararlanmak için 1 ayda 192 bin kişi BES'lendi

Bireysel Emeklilik sistemi (BES) fonlarının yüksek getirisi ve yüzde 30'luk devlet katkısı geçen yılın sonuna doğru bu teşvikten yararlanmak isteyenlerin sisteme hücum etmesini sağladı. Kasım 2022'de sadece 1 ayda toplam 192 bin kişi BES'e giriş yaptı. Bu kişiler tam 1 milyar 259 milyon lirayı BES'e park ederek hem BES fonlarının getirisinden hem yüzde 30'luk devlet katkısından azami faydalanmak istediler. Çünkü devlet yüzde 30'luk teşviki o yılın brüt asgari ücretin yüzde 30'u kadar veriyor. Bu teşviki almak için katkı payının ne zaman yatırıldığının bir önemi de yok.

Teşvikten yararlanmak için 1 ayda 192 bir kişi BES'lendi
HABERTURK.COM

Bireysel Emeklilik sistemi (BES) yılın son aylarında yüzde 30'luk devlet teşvikinden faydalanmak isteyenlerin akınına uğradı. Bir yandan BES fonlarının getirisinin iyi olması diğer yandan devletin verdiği yüzde 30'luk teşvik, önceki yıllarda görülmeyen bir yatırımcı kitlesini BES'e çekti. Devlet tasarrufları artırmak için her 100 lira biriktirene 30 lira teşvik veriyor. Ancak bu tutarı asgari ücretin yüzde 30'u ile sınırlıyor. 2022 yılında sadece gönüllü BES'te devlet katkısından azami faydalanmak isteyenler 20 bin 652 liralık teşvik almayı başardı. Bir bu kadar da çalışanların otomatik olarak sisteme kaydedildiği otomatik katılım sisteminden teşvik alınabildi.

SADECE 1 AYDA 192 BİN KİŞİ GELDİ

Yılın son günlerine doğru BES fonlarının getirisin de yüksek gören vatandaş hem bu getiriden hem yüzde 30'luk teşvikten sonuna kadar faydalanmak için BES'e koştu. Sadece Kasım 2022 ayında 192 bin kişi sisteme giriş yaptı. Bu vatandaşlar tam 1 milyar 259 milyon lirayı BES'e getirdi. kasım ayında 120 bin kişi ilk kez BESZ ile tanıştı. Bu kişiler ortalama kişi başı aylık 3 bin 957 liralık (toplamda 478 milyon lira) birikimini BES'e aktardı.

KİŞİ BAŞI 13 BİN 279 LİRA

En ilginç gelişme ise halihazırda BES sözleşmesi olanlardan geldi. Bu vatandaşlar teşvikten faydalanmak için kişi başı 13 bin 279 lirayı BES'e getirdi. Zaten BES'te sözleşmesi olan 46 bin 661 kişi sadece kasım ayında 619 milyon lirayı sisteme soktu. Böylece devlet katkısından da azami faydalanmış oldu.

2022'NİN ŞAMPİYONU FİBA HİSSE FONU

Vatandaşın BES fonlarının değerlendirildiği fon performanslarına bakıldığında ise vatandaşların neden bu tercihi yaptığı anlaşılıyor. Geçen yıl 1 yıl boyunca enflasyon yüzde 84'ken mevduatın getirisi yüzde 16.72, Euro'nun getirisi yüzde 32.14, altının getirisi yüzde 38.43 ve doların getirisi yüzde 40.28'ken en çok getiri sağlayan BES fonu olan Fiba Emeklilik hisse senedi fonu tam yüzde 275 getiri sağladı. Yıllık olarak ikinci ve üçüncü sırada yüzde 270 ve 251'lik getiriler ile Cigna Sağlık ve Emeklilik fonları bulunuyor.

TÜRKİYE HAYAT'IN ATAĞI

Aylık olarak baktığımıza ise önceki haftalarda olduğu gibi yüzde 17'lik getiri ile Metlife Emeklilik lider. Geçtiğimiz 1 aylık süreçte Türkiye Hayat ve Emeklilik fonları ilk 10 içinde 6 tane ile girerek ağırlığını koydu.

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