TFF, yeni sponsorunu tanıttı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile MAD Parfumeur firması arasında milli takımlar resmi sponsorluğuyla ilgili iş birliği anlaşması imzalandı.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, MAD Parfumeur Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğru, federasyon ve firmanın yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Hacıosmanoğlu, milli takımın herkese ait olduğunu vurgulayarak "MAD Parfumeur markası, Türkiye'de ve yurt dışında 400'ün üzerinde bayi ile bugünlere geldi. Genç yaşta böyle güzel bir girişimci kardeşimizle milli takımı buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Milli takımın bir sürü sponsoru var. Hem Türkiye'ye hem dünyaya mal olmuş markalar var. Herhalde onlar da Mad Parfuemeur'un milli takıma katkısını görünce kendilerine çeki düzen verir, milli takıma hak ettiği değeri gösterir, sözleşmelere ilave yaparlar diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Doğru ise çok özel bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek "Anlaşmadan dolayı heyecanlıyız. Bu iş birliği, markamızın vizyonuyla çok uyumlu. Ay-yıldızlıların sahada gösterdiği azim ve tutku, bizim parfüm dünyasında gösterdiğimiz azim ve tutkuyla örtüşmekte. Globalde dünyanın en iyi parfüm markası olmak istiyoruz. İlk defa böyle bir sözleşmeye imza atacağız. Bu anlaşma, markamıza değer katacak. Federasyonla birlikte elde edeceğimiz gelirlerle altyapı takımlarına destek sağlayacağız." diye konuştu.

Törenin ardından İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Doğru'ya A Milli Takım forması takdim etti.