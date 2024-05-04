Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı

        Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı

        Adıyaman'da, Roma dönemine ait ve içerisinde kaya mezarı bulunan Tharsa Antik Kenti'nde kazı ile temizleme çalışmalarına başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:14 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, Kuyulu köyü yakınlarındaki alanda yeni dönem kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

        2

        Çalışmalarda 20 kişilik bir ekibin görev aldığını aktaran Alkan, "Turuş Kaya Mezarları'nda bu yıl kazıya başladık. 1999 yılında başlayan ve ara verilen kazılar 2021 yılında başladı.

        3

        3 yıl aralıksız devam eden kazılarda yaklaşık 10 dönüm bir alan temizliği yapıldı. Temizliğin yanında mezar odalarını ortaya çıkartıyoruz.

        4

        Önceki dönemde 60 adet kaya mezarı çıkartmıştık, bu yıl ise şuana kadar 2 adet kaya mezarını ortaya çıkarttık" dedi.

        5

        Alkan, kente gelen ziyaretçileri bölgeye davet etti.

        6
        7
        8
        #Tharsa Antik Kenti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?
        Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu canlandırıldı
        Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu canlandırıldı
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi