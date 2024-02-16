İngiliz müzik grubu The Beatles'ın dört üyesinden birisi olan müzisyen Paul McCartney'nin kayıp bas gitarı bulundu.

Kayıp Bas Projesi (Lost Bass Project) isimli bir internet sitesinin geçen yıl dünya çapında başlattığı arama çalışması sonuca ulaştı. Geçtiğimiz salı günü, öğrenci Ruaidhri Guest, sosyal medyada kayıp Höfner bas gitarın fotoğrafını paylaştı.

Geçen sene başlayan arayışlar sonucunda Paul’un 1972'de ‘çalınan’ 1961 yapımı Höfner 500/1 bas gitarı, kendisine teslim edilmiştir. Gitar, Höfner tarafından incelenmiş ve onaylanmıştır. Paul, arama kampanyasına ortak olan herkese minnettar.

McCartney’nin internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle dendi:

Paul McCartney, daha önceleri bu enstrümana aşık olduğunu söylemişti. McCartney’e göre, Höfner bas gitar, diğer birçok elektrogitara göre daha simetrik bir şekle sahip.

Paul McCartney’nin 1961’de 30 pounda aldığı Höfner bas gitarının bugünkü değerinin ise yaklaşık 10 milyon pound civarında olduğu bildirildi.