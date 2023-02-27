'THE MINISTRY OF UNGENTLEMANLY WARFARE' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen filmin konusu ise şöyle: İngiliz ordusu, Alman ordusu tarafından yenilgiye uğratılmaktadır. Bu durum üzerine Winston Churchill, centilmen savaş kurallarını bir kenara bırakarak bir karşı hamle yapmak ister. Amacı, bir asker topluluğunu düşman hattının arkasına gizlice sızdırmaktır. Askerler hayati tehlikesi olan bu planı, öldürülme ihtimallerini bilerek kabul eder. Sağlam bir birlik kurulmasıyla Naziler'e karşı önemli galibiyetler elde edilir.

Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram