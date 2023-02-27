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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ın çekimleri Antalya'da başladı

Yönetmenliğini Guy Ritchie'in üstlendiği, Henry Cavill'in başrolünde yer aldığı 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' filminin çekimlerine Antalya'da başlandı 

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  • 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' filminin çekimleri Antalya'da başladı - Magazin haberleri

    Son olarak 'Servet Operasyonu' filminin çekimlerini Antalya'da yapan İngiliz yönetmen Ritchie, kentteki ikinci filmi 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' için de "Motor" dedi.
  • 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' filminin çekimleri Antalya'da başladı - Magazin haberleri

    Senaristliğini Paul Tamasy ile Damien Lewis'in üstlendiği Hollywood yapımı 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' adlı filmin çekimleri, EXPO 2016'nın botanik parkı başta olmak üzere Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilecek. Film çekimleri nisana kadar devam edecek.
  • 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' filminin çekimleri Antalya'da başladı - Magazin haberleri

    Savaş, dram ve tarih içerikli filmin başrollerini Henry Cavill, Eiza Gonzalez ve Henry Golding paylaşıyor. Yönetmen ve başrol oyuncuları, Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde konaklıyor.
  • 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' filminin çekimleri Antalya'da başladı - Magazin haberleri

    'THE MINISTRY OF UNGENTLEMANLY WARFARE' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

    İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen filmin konusu ise şöyle: İngiliz ordusu, Alman ordusu tarafından yenilgiye uğratılmaktadır. Bu durum üzerine Winston Churchill, centilmen savaş kurallarını bir kenara bırakarak bir karşı hamle yapmak ister. Amacı, bir asker topluluğunu düşman hattının arkasına gizlice sızdırmaktır. Askerler hayati tehlikesi olan bu planı, öldürülme ihtimallerini bilerek kabul eder. Sağlam bir birlik kurulmasıyla Naziler'e karşı önemli galibiyetler elde edilir.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram

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