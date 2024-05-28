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        Haberler Gündem Teyit THY'den uçağın kokpitinin bir süre boş kaldığı iddiasına açıklama

        THY'den uçağın kokpitinin bir süre boş kaldığı iddiasına açıklama

        Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir yolcu uçağında kokpitin bir süre boş bırakıldığı, bu nedenle de pilotun uçuşlardan çekildiği iddia edildi. THY'den konuya ilişkin yapılan açıklamada iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilerek "Kamuoyunu yanlış bilgilendirip, marka itibarımızı zedelemeye yönelik maksatlı servis edilen bu yalan haberle ilgili kanuni hakkımızı kullanacağımızı bildirmek isteriz." denildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 17:51 Güncelleme: 28.05.2024 - 17:58
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        THY'den uçağın kokpitinin bir süre boş kaldığı iddiasına açıklama
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        Türk Hava Yolları'na ait Boeing yolcu uçağında iki pilotun art arda çıkarak kokpiti boş bıraktığı ve bunun üzerine uçuşlardan çekildiği iddia edildi.

        İddiaya göre, sefer sırasında kaptan pilot lavaboya gitmek üzere kokpitten çıktı. Bu sırada kokpitte yardımcı kadın pilot tek başına kaldı. Kısa bir süre sonra kuleden uçakla iletişime geçildi. Ancak yardımcı pilot söylenenleri anlamadı. Kuleyle iletişim kuramayan yardımcı pilot, kaptan pilotun yanına gitti.

        Bu sırada kokpitte kimse kalmadı. Kaptan pilotun lavabodan çıkmasını bekleyen yardımcı pilot, kulenin iletişim kurduğunu söyleyerek anlamadığını ifade etti. Kaptan pilot ise yardımcı pilota kokpitten çıkmaması gerektiğini söyleyerek şifre girişi yaparak kokpite girdi.

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        Yine iddiaya göre kokpitin birkaç dakika boş kalmasının rapor edilmesi üzerine yardımcı kadın pilotun uçuşlardan çekildiği öne sürüldü.

        İddialara ilişkin THY'den açıklama geldi.

        Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddiaları yalanladı.

        Üstün, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Bazı dijital mecralarda yer verilen, bir yolcu uçağımızda kokpitin bir süre tamamen boş bırakıldığına dair iddia gerçeği yansıtmamaktadır.

        Böyle bir hadise vuku bulmuş değildir.

        Kamuoyunu yanlış bilgilendirip, marka itibarımızı zedelemeye yönelik maksatlı servis edilen bu yalan haberle ilgili kanuni hakkımızı kullanacağımızı bildirmek isteriz."

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        #kokpit
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