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THY pilotunu şaşırtan görüntü! Tüm ufku 1 saniyede geçti!

DHA

İstanbul-Köln seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçağın pilotu Atilla Şentürk, seyir sırasında gördüğü cismi cep telefonu ile kayıt ederken "Ben bu kadar hızlı uçan bir şey görmedim" dedi. Şentürk'ün görüntüsünü çektiği cisme kabindeki diğer arkadaşları da tanık oldu

THY pilotu gök cismi gördü

Türk Hava Yolları (THY) pilotu Atilla Şentürk, 10 Mayıs tarihinde TK1675 sayılı İstanbul-Köln uçuşu sırasında havada hızlı bir şekilde hareket eden bir cisim gördü. O anları cep telefonuna kayıt eden uçağın kaptan pilotu, kameraya aldığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

"İNANILMAZ BİR HIZ! UYDU YA DA YILDIZ DEĞİLDİ"

DHA'da yer alan habere göre Şentürk'ün yaptığı paylaşımda şu cümleler yer aldı: "Kokpit sol camının gökyüzünde görebildiği tüm ufku 1 saniyede boydan boya katetti. İnanılmaz bir hız. Almanya Köln uçuşunda yüksek irtifada inanılmaz parlak bir gök cismi gördük. Uydu veya yıldız değildi. Sonra inanılmaz bir hızla uzaklaşarak kayboldu. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Çok yakınımızdaydı ve güneşe rağmen çok parlaktı. Ben bu kadar hızlı uçan bir şey görmedim. Kabin amiri Efsun Selin Sezer ve First Officer Özgür Erdaş aynen şahit oldular" dedi.



KAPTAN SİVRİ, UÇAN DAİRE GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

Geçtiğimiz şubat ayında hayatını kaybeden kaptan Selahattin Sivri de yaptığı bir uçuşta, uçan daire gördüğünü söylemesi günlerce konuşulmuştu. Sivri, 1989 yılının ekim ayında Zürih-Antalya seferini sırasında kırmızı, mavi, yeşil, keskin beyaz renkli ışıklar saçan apartman büyüklüğünde ve yumurta şeklinde dev bir cisim gördüklerini dile getirmişti.

 

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