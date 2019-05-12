Türk Hava Yolları (THY) pilotu Atilla Şentürk, 10 Mayıs tarihinde TK1675 sayılı İstanbul-Köln uçuşu sırasında havada hızlı bir şekilde hareket eden bir cisim gördü. O anları cep telefonuna kayıt eden uçağın kaptan pilotu, kameraya aldığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

"İNANILMAZ BİR HIZ! UYDU YA DA YILDIZ DEĞİLDİ"

DHA'da yer alan habere göre Şentürk'ün yaptığı paylaşımda şu cümleler yer aldı: "Kokpit sol camının gökyüzünde görebildiği tüm ufku 1 saniyede boydan boya katetti. İnanılmaz bir hız. Almanya Köln uçuşunda yüksek irtifada inanılmaz parlak bir gök cismi gördük. Uydu veya yıldız değildi. Sonra inanılmaz bir hızla uzaklaşarak kayboldu. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Çok yakınımızdaydı ve güneşe rağmen çok parlaktı. Ben bu kadar hızlı uçan bir şey görmedim. Kabin amiri Efsun Selin Sezer ve First Officer Özgür Erdaş aynen şahit oldular" dedi.