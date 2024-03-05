Ticaret Bakanlığı'ndan Derya Balta'ya ceza

Birileri tarafından şikâyet edildiğini ve bunların kim olduğunu bildiğini söyleyen Derya Balta; "Bu ceza nedeniyle ağlamayacağım. Bir kliniğe gittim. Orada 'gelin, yaptırın' demedim, sadece kendime neden o işlemi yaptırdığımı söyledim. Bir başka paylaşımında da ışık dolgumu eritmiştim, hocam da bunu eritecek ve çok mutluyum demiştim. 'Dikkat edin, ışık dolgusu falan yaptırmayın, gelin burada yaptırın' dememiştim. Memnuniyetimi dile getirdim, ücretimi de ödedim. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı'ndan savunma istediler. Savunmamı yapmama rağmen cezayı yedim" dedi.