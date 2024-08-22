Ticaret Bakanlığı'ndan 'okul ürünleri' denetimi

Kırtasiyeler ve zincir marketlerde yapılan çalışmada kitap, defter, silgi, kalem, sırt çantası gibi ürünlerin fiyat etiketi, fiyat etiketinde bulunması gereken ürünün özelliği, ürünün menşei, fiyatın uygulanmaya başlandığı tarih gibi hususların olup, olmadığı kontrol edildi.