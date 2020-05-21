Titanik'in enkazından telgraf makinesi çıkarılabilecek

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Fox News'in haberine göre, ABD'nin Virginia eyaletinde Bölge Yargıcı Rebecca Beach Smith, Macroni telsiz telgrafın enkazdan çıkarılmasına izin veren bir karar aldı.

Smith, yüzyıldır Atlas Okyanusu'nun dibinde yatan, tarihi ve kültürel önemi bulunan telsiz telgrafın, enkazın hızla bozulması nedeniyle yakında sonsuza kadar yok olabileceğini açıkladı.

Yargıç Smith, makinenin enkazdan çıkarılmasının, "Titanik'in batmasıyla hayatlarını kaybedenler ve kurtulanların arkalarında bıraktığı mirasa katkıda bulunacağını" bildirdi.

Karara rağmen Titanik'in enkaz haklarını elinde bulunduran RMS Titanic şirketi, enkaza inme planları konusunda sert bir muhalefetle karşı karşıya.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, "muhtemelen 1500'den fazla kişinin kalıntılarıyla çevrili olduğundan" telgrafa dokunulmaması gerektiğini savunuyor.

Titanik'in enkazında 2019'da yapılan keşfe liderlik eden EYOS Expeditions da bu konudaki endişelerini dile getirmişti.

RMS Titanic'in Başkanı Bretton Hunchak, bu eserlerin kurtarılması, korunması ve sergilenmesinin önemine işaret ederek, "Geminin ve yolcuların mirasını kamuoyuyla paylaşmaya bağlı kalmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton kentinden ABD'nin New York kentine yaptığı ilk seferinde buz dağına çarparak batmıştı. Kazada, 1514 kişi hayatını kaybetmişti.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, ocak ayında Titanik'in enkazının, İngiltere ve ABD arasında imzalanan anlaşmayla korunacağını duyurmuştu.

Anlaşma, İngiliz ve Amerikan hükümetlerine enkaza girme veya enkazdaki objeleri çıkarma ruhsatlarını kabul veya reddetme yetkisi tanıyor.