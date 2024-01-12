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        Bakan Tekin: Okullarda karne öncesi etkinlikler yapılacak (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 16:45 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:50
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        Bakan Tekin: Okullarda karne öncesi etkinlikler yapılacak (2)
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        BAKANTEKİN: ÖZEL EĞİTİM KAMPÜSÜNÜN AÇILIŞINI YAPTI

        Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan, engelliler ve ailelerinin eğitim hayatını kolaylaştıracak özel eğitim statüsündeki anaokulu, ilkokul, ortaokul, uygulamalı meslek lisesi ile aileler için etkinlik alanları bulunan özel eğitim okulları entegre kampüsünün açılışı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, "Konuşmama başlamadan bugün 2 şehidimiz var. Onlar için bir Fatiha okuyalım. Şehitlerimizin ailelerine sabır temenni ediyorum. Hayat felsefemiz şu olmalı; hepimiz bir engelliyiz. Mutlaka hepimizin bir engeli var. Bir kısım vatandaşlarımızın engeli gözüküyor. Bir kısmı gözükmüyor. Ben bu felsefe ile yaklaşmanın doğru olduğuna inanıyorum. Bizim geleneğimiz bunu emrediyor. Cumhuriyet´in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk daha ilginç bir benzetme yapmış. Demiş ki; `Sanattan uzak toplulukların tamamı ya kolu ya ayağı olmayan engellilerdir. Cumhurbaşkanımız her ne türlü fedakarlık varsa yapıyor ve herkesin eğitimden eşit yararlanması için çaba serf ediyor. Bize düşen de bu sahip olduğumuz geleneği gelecek kuşaklarda aksettirecek şekilde üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Ben Milli Eğitim Bakanı olarak gittiğim her yerde eğitimin sadece bakanlığın altından kalkabileceği bir iş olmadığı sürekli dile getiriyorum. Başta velilerimiz olmak üzere toplumun tamamı STK´lar ve yerel yönetimler bize paydaş olmak durumunda. Bu mevzu hepimizin mevzusu bu anlamda bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Tokat Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. En uyumlu iş yaptığımız belediye başkanlarımızdan bir tanesi. Birçok yerde belediye başkanlarımız, belediyelerimiz bize bu konuda destek olmak istemiyorlar veya olmuyorlar. Destek olan belediye başkanlarımızı da gördükçe ben mutlu oluyorum. Ben Eyüp Başkanımıza teşekkür ediyorum´´ dedi.

        Bakan Tekin açılışın ardından Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve AK Parti Tokat İl Başkanlığını ziyaret etti. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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