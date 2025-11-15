Habertürk
        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

        Tokat'ın Yeşilyurt, Reşadiye ve Almus ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 15:01 Güncelleme: 15.11.2025 - 15:01
        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
        Yeşilyurt'ta iki gündür etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İlçeyi beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        Reşadiye ilçesi Yağsıyan Göleti'nde mevkisinde de kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetre ölçüldü.

        Almus ilçesinde yüksek kesimlerde geceden itibaren etkisini gösteren kar nedeniyle kar kalınlığı yaklaşık 25 santimetreye ulaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

