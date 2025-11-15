Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Yeşilyurt'ta iki gündür etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İlçeyi beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.