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        Tokat Belediyesi'nden anneleri rahatlatacak uygulama: BELMEK çocuk oyun alanları

        Tokat Belediyesi'nden annelere nefes aldıracak ve miniklere güvenli oyun alanları sunacak yeni bir hizmet: BELMEK çocuk oyun alanları. Uygulama, 3-6 yaş arası çocuklar saatlik olarak BELMEK merkezlerinde güvenli alanlarda misafir edilirken, annelerin de kendilerine vakit ayırabilmeleri amaçlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 15:09 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:09
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        Tokat'ta anneleri rahatlatacak uygulama
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        Tokat Belediyesi, annelere nefes aldıracak ve miniklere güvenli oyun alanları sunacak yeni bir sosyal hizmeti daha hayata geçirdi.

        Uygulama kapsamında, 3-6 yaş arası çocuklar saatlik olarak BELMEK merkezlerinde güvenli alanlarda misafir edilirken, anneler de kendilerine vakit ayırma imkânı bulacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Behzat, Gülbaharhatun, Karşıyaka ve TOKİ BELMEK merkezlerinde hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında 3-6 yaş arası çocuklara verilecek olan ücretsiz hizmetle, çocuklar hem eğlenceli vakit geçirecek hem de gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere katılacaklar.

        Yeni hizmetle ilgili açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, seçim sürecinde verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

        "Tokat'ta üretken ve sosyal belediyeciliği sadece söylemde değil, hizmette de hayata geçirmeye devam ediyoruz. Annelerimizin günlük hayatta kendilerine zaman ayırabilmeleri, bir nebze de olsa soluklanabilmeleri için bu projeyi başlattık.

        Minik evlatlarımızı uzman ekipler eşliğinde güvenli ve modern oyun alanlarımızda saatlik olarak ağırlıyoruz. Böylece hem çocuklarımız kaliteli ve eğlenceli zaman geçiriyor hem de annelerimiz gönül rahatlığıyla kendi işlerini halledebiliyor. Hafta içi her gün 08.00-17.00 arasında dört farklı BELMEK Merkezimizde 3-6 yaş arası çocuklarımıza hizmet vereceğiz.

        Behzat, Gülbaharhatun, Karşıyaka ve TOKİ BELMEK merkezlerimizdeki bu uygulamaya tüm annelerimiz ve çocuklarını bekliyoruz. Üretken belediyecilik anlayışımızla, kadınlarımızın sosyal hayatta daha aktif, çocuklarımızın ise daha mutlu bireyler olarak büyümeleri için çalışmalarımızı canla başla sürdüreceğiz. Tokat'ımıza hayırlı olsun."

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