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        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ Adıyaman kura sonuçları: Adıyaman TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

        TOKİ Adıyaman kura sonuçları: Adıyaman TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

        TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı yayını 12 Eylül Perşembe günü gerçekleşiyor. 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan 11 ilde, depremzedeler için inşa edilen konutların hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. TOKİ Adıyaman kura çekimi canlı yayın ile YouTube adreslerinden sunuluyor. Çekilen kuralarla 6541 konut hak sahibini buluyor. Peki, Adıyaman kura çekilişi isim listesi, sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, TOKİ Adıyaman kura çekimi sonuçları ve canlı yayın tekrarı izleme ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 12:41 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:42
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        TOKİ Adıyaman kura sonuçları için bekleyiş sona erdi. TOKİ Adıyaman kura çekilişi yapıldı. Adıyaman kura sonuçlarına göre, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan konutlar için hak sahibi belli belli oluyor. Peki Adıyaman kura sonuçları nasıl nereden öğrenilir? Adıyaman kura başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, TOKİ Adıyaman kura sonuçları isim listesi sorgulama hakkında bilgiler..

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        TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Depremden etkilenen; Hatay,Malatya, Kahramanmaraş,Adıyaman,Gaziantep, Diyarbakır,Elazığ,Osmaniye,Şanlıurfa, Adana ve Kilis illerimizde yapımı tamamlanan 24.812 yeni konutu daha kura ile hak sahiplerini buluyor. Bugün kuralardan biri de Adıyaman ili için gerçekleşiyor. Adıyaman TOKİ kura çekilişi ile toplam 6.541 konut sahibini bulacak.

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        KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Kura çekimi sonrası sonuçlar e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Vatandaşlar, kura sonuçlarını öğrenmek için e-Devlet üzerinden "AFAD Hak Sahipliği Kura Sonuçları" sayfasına erişim sağlayabilecekler. İsim listesi ve tüm detaylar, kura çekimi sonrası AFAD'ın resmi internet sitesi ve e-Devlet platformu üzerinden duyurulacak.

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        TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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