TOKİ İstanbul kira fiyatları, başvuru şartları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir mitingde 50 bin sosyal konut müjdesini açıklamıştı. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerinde olduğu TOKİ sosyal konut projesi kapsamında, 67 ilde toplamda 50 bin konut inşa edilecek. 50 bin konutun, 32 bin 198’i 2+1, 17 bin 802'si ise 3+1 olarak tasarlanacak

TOKİ SON BAŞVURU NE ZAMAN?

TOKİ'nin uygun fiyatlarla konut sağlayacağı İstanbul, Ankara ve İzmir'de başvurular bankalar üzerinden yapılabilecek. 11 bin 734 adetinin Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirileceği TOKİ sosyal konutlarının başvuru işlemleri, 19 Nisan tarihinde son bulacak.

TOKİ İSTANBUL 2+1 3+1 DAİRE İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR? KAÇ PARA?

Müracaat sırasında 2+1 konutlar için 500 lira,

3+1 konutlar için bin lira ön kayıt parası alınacak.

Çeşitli nedenlerle proje gerçekleşmemesi veya hak sahibi olamaması halinde bu paralar iade edilecektir.

Talep toplama işlemleri bankalar tarafından yapılacak, vatandaşların TOKİ'ye değil, doğrudan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor.

TOKİ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? 2019 TOKİ 50 BİN KONUT

İllere göre detaylı başvuru belgelerini yayımlayan TOKİ, 240 aya kadar vadelendirme imkanı tanıdığı sosyal konutlar için bankalar aracılığıyla başvuruları kabul ediyor. Bazı kriterleri duyuran TOKİ, bu şartları taşıyan kişilerin başvurularını kabul edecek;

Türk vatandaşı olmak ve il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmek,

2+1 konutlar için 25 yaşını,

3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak.

2+1 konutlar için en fazla hane halkı gelirin 4 bin 500 lirayı geçmemesi (İstanbul 4.800 TL)

TOKİ İSTANBUL KİRA FİYATLARI NE KADAR?



75 ve 85 metrekarelik 2+1 olan alt gelir grubu konutların;

-Fiyatı: 116 bin 400 lira.

-Peşinatı: Yüzde 12 ve 13.968 lira.

-Taksit Miktarı: 388 liradan başlıyor.

-Vade Sayısı da: 240 aya kadar uzuyor.

110 ve 128 metrekare, 3+1 konutların ise;

-Fiyatı:170 bin 720 liradan

-Peşinatı: Yüzde 10 ve 17 bin 072 liradan

-Taksit Miktarı: 759 liradan başlıyor.

-Vade Sayısı da: 180 aya kadar uzuyor.