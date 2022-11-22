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Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez: Ben seni affettim, affet beni...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Çorum'dan dönen 'Baş Belası' isimli tiyatro oyununun ekibinin bulunduğu minibüs, TIR'a çarpmıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Vefat edenlerden biri de oyuncu Tolga Güleryüz'dü. Acı haberin ardından Tolga Güleryüz'ün eski eşi oyuncu Zeynep Gülmez duygusal bir mesaj paylaştı

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  • Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez: Ben seni affettim, affet beni... - Magazin haberleri

    Amasya’da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün TIR'a çarptığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.
  • Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez: Ben seni affettim, affet beni... - Magazin haberleri

    Yaralıların arasında Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten de vardı. Fersoy, Deveci ve İşiten'in durumlarının iyiye gittiği açıklandı.
  • Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez: Ben seni affettim, affet beni... - Magazin haberleri

    UÇAK AMBULANSLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ

    Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan oyuncu Sergen Deveci'nin İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı. Deveci’nin sevki için Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans uçak talebinde bulunuldu. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Amasya-Merzifon Havalimanı'na getirilen Deveci, ambulans uçakla İstanbul’daki özel hastaneye gönderildi.
  • Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez: Ben seni affettim, affet beni... - Magazin haberleri

    ESKİ EŞTEN DUYGUSAL MESAJ: AFFET BENİ

    Turnenin dönüş yolunda feci şekilde hayata veda eden isimlerden Tolga Güleryüz'ün eski eşi oyuncu Zeynep Gülmez'in paylaşımı yürekleri burktu.
  • Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez: Ben seni affettim, affet beni... - Magazin haberleri

    Genç yaşta hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'e eski eşi Zeynep Gülmez "Ben seni affettim. Affet beni..." diyerek seslendi.
  • Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez: Ben seni affettim, affet beni... - Magazin haberleri

    Tolga Güleryüz, 2015 yılında oyuncu Zeynep Gülmez ile nikah masasına oturmuş çift daha sonra 2017'de anlaşmalı boşanmıştı.

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