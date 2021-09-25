"KORKUNÇ PAHALI"



Amerika'da hayal ettiği yaşama kavuşan oyuncu, geçtiğimiz günlerde ülkede artan fiyatlardan ve hayat pahalılığından şikayet etti.



Karel, "Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Amerika'da covid sonrası yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum" dedi.