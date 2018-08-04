Toluca - Guadalajara maçı istatistikleri

Meksika Liga MX Apertura maçında Toluca ile Guadalajara, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Ev sahibi Toluca, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Guadalajara son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 543 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Toluca kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Guadalajara sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Toluca son hafta oynanan Guadalajara maçında 1-1 berabere kaldı.

Guadalajara ise Toluca karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Toluca, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Guadalajara, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Guadalajara, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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