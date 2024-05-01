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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!

        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!

        Kütahya'da, 80 yaşındaki Rıfat K., Necmi Arslan'a ait kuaför dükkanına gitmiş, Arslan ile müşterisi İsmail Erden'i tüfekle öldürmüştü. Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 07:49 Güncelleme: 01.05.2024 - 07:49
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        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
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        Kütahya'da olay, dün saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi’nde kuaför dükkanında meydana geldi. Mahallede oturan Rıfat K. (80), mahallede kuaför olan Necmi Arslan’ın işyerine gitti.

        KUAFÖR VE MÜŞTERİSİYLE TARTIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre burada Arslan ve müşterilerden İsmail Erden ile tartışan Rıfat K. beraberinde getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Arslan ve Erden saçmaların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

        OLAY YERİNDE İKİSİ DE CAN VERDİ

        İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kuaför Necmi Arslan ve müşteri İsmail Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZELER MORGA KALDIRILDI

        İki arkadaşın cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

        EŞİYLE İLGİLİ DEDİKODU YAPTIKLARINI İDDİA ETTİ

        Olaydan sonra kaçan Rıfat K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Rıfat K., işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, 2 kişiyi eşi hakkında konuşup mahallede dedikodu yaptıklarını öğrendiği için vurduğunu söyledi.

        Soruşturma sürüyor.

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