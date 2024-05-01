Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde kamyonun çarparak ölümüne neden olduğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3’ncü sınıf öğrencisi Zeliha Güneş’in (24) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine getirildi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU DHA'da yer alan habere göre Güneş için Sivrihisar Ulu Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Zeliha Güneş’in annesi Gülsüm, babası Satılmış, ablası Merve ve kardeşi Çağrıbey Güneş’in yanı sıra yakınları katıldı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ Zeliha Güneş, cenazenin ardından gözyaşlarıyla Yenice Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.