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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale'de bisikletine kamyonet çarpması sonucu hayatını kaybeden Zeliha'nın antreman yaptığı ortaya çıktı

        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, kamyonetin bisikletine çarparak ölümüne yol açtığı üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Zeliha Güneş, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Amatör bisiklet sporcusu olan Güneş'in, 5 Mayıs'ta Çanakkale'de düzenlenecek olan 11'nci Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak için hazırlık yaptığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 08:18 Güncelleme: 01.05.2024 - 09:43
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        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
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        Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde kamyonun çarparak ölümüne neden olduğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3’ncü sınıf öğrencisi Zeliha Güneş’in (24) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine getirildi.

        AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        DHA'da yer alan habere göre Güneş için Sivrihisar Ulu Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Zeliha Güneş’in annesi Gülsüm, babası Satılmış, ablası Merve ve kardeşi Çağrıbey Güneş’in yanı sıra yakınları katıldı.

        CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

        Zeliha Güneş, cenazenin ardından gözyaşlarıyla Yenice Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        TURA KATILACAKTI

        Amatör bisiklet sporcusu olduğu belirtilen Zeliha Güneş’in 5 Mayıs tarihinde Çanakkale’de düzenlenecek olan 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’na katılmak için antrenmanlar yaptığı ifade edildi.

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