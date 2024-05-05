Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Tom Cruise Görevimiz Tehlike 8'i çekmeye helikopter kullanarak gitti - Magazin haberleri

        Tom Cruise Görevimiz Tehlike 8'i çekmeye helikopter kullanarak gitti

        Tom Cruise, sekizinci Görevimiz Tehlike filmi olan 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm'ü Londra'da çekiyor. Lisanslı bir pilot olan ünlü oyuncu, sete, kendi kullandığı helikopterle indi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 14:25 Güncelleme: 05.05.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aksiyon filmlerinin cesur yıldızı Tom Cruise, adı; 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm' olarak açıklanan Görevimiz Tehlike 8'in Londra'daki çekimine helikopteriyle gitti.

        Eğitimli bir pilot olan 61 yaşındaki ABD'li oyuncunun, yardımcı pilotla birlikte Battersea Helikopter Pisti'ne inerken helikopteri kullandığı görüldü.

        2

        1994'ten beri pilot ehliyeti taşıyan Tom Cruise, ajan 'Ethan Hunt'ı canlandırdığu Görevimiz Tehlike 8'in çekimleri için Londra'daki Longcross Stüdyoları'na hava yoluyla ulaştı.

        3

        GALAYA DA HELİKOPTERLE İNMİŞTİ

        Tom Cruise, başrolünde yer aldığı 'Top Gun: Maverick' adlı filmin 2022'de San Diego'da düzenlenen galasına kendi kullandığı helikopterle gitmişti.

        4

        'Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm', geçen yıl gösterime girdi ancak devam filminin prodüksiyonu, Hollywood yazarlarının grevi nedeniyle gecikti.

        5

        'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm'ün çekimleri İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

        6

        Geçtiğimiz günlerde Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda yapılan çekimlerde, Cruise'un özel olarak inşa edilmiş bir metro istasyonunun önünde görüldüğü aksiyon dolu sahne için ABD askerleri ve polisi görünümlü figüranların görüntüsü yansımıştı.

        7

        Sekizinci filmde de önceki filmde olduğu gibi Tom Cruise'un yanı sıra Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Pom Klementieff ve Vanessa Kirby rol alacak. Film, izleyicilerle 23 Mayıs 2025'te buluşacak.

        8

        'Görevimiz Tehlike' (The Mission: Impossible) serisi, ilk olarak 1996'da, aynı adlı TV dizisi temel alınarak çekildi.

        #Tom Cruise
        #helikopter
        #görevimiz tehlike 8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Türksat 6A'ya yeni logo
        Türksat 6A'ya yeni logo
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu