Tom Cruise ile Ana de Armas yine bir helikopter yolculuğunda

Birlikte sık sık fotoğraflandıkları için haklarında aşk dedikodusu çıkan ancak bunu henüz ilan etmeyen Tom Cruise ile Ana de Armas'ın aşkları, geçtiğimiz hafta İspanya tatilinde tekne turunda görüntülenmeleriyle belgelenmişti.

Oyuncu ikili, dün yine Londra'da helikopter pistinde görüntülendi. Helikopter pilotluğu yapan ve sık sık helikopterle seyahat eden Tom Cruise'a yine yolculuğu esnasında Armas da eşlik etti ve çift helikopterden inerken fotoğraflandı. Armas'ın yanında iki köpeği de vardı.

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Helikopter yolculuğunda onlara ünlü F1 pilotu David Coulthard da eşlik etti.

'Top Gun', Görevimiz Tehlike' gibi ünlü serilerin 63 yaşındaki yıldızı Tom Cruise Cruise ile 'No Time To Die' ve 'Blonde' gibi yapımlarla tanınan 37 yaşındaki Ana de Armas, şubat ayından beri sık sık birlikte görüntüleniyor. Çiftin, Sevgililer Günü'nden bir gün önce bir araya gelmesi aşk dedikodularını da beraberinde getirmişti.

İkili, David Beckham'ın doğum günü partisine birlikte katılmış, parti çıkışında aynı araçla dönmüştü. Ana de Armas, Tom Cruise ile birlikte basından gizlenmeye çalışmış ancak gazetecilerden kaçamamıştı.