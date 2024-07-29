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        Haberler Spor Futbol Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri: Onu farklı kılan şey... - Futbol Haberleri

        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri: Onu farklı kılan şey...

        Kariyerini sonlandıran Toni Kroos, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Arda Güler için konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 09:32 Güncelleme: 29.07.2024 - 09:32
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        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
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        Bu sene futbola veda eden Toni Kroos, geçtiğimiz sezon Real Madrid'de birlikte forma giydiği 19 yaşındaki milli yıldızımız Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

        "ONA BENZER ÇOK FAZLA OYUNCU YOK"

        Sky Deutschland'a konuşan Kroos, "Arda Güler'i diğer oyunculardan farklı kılan şey öğrenmeye açık olması. Buraya ilk geldiğinde bizim yaptıklarımıza çok dikkat etti. Günümüzde ona benzer çok fazla oyuncu yok. Gerçekten öğrenmek ve gelişmek istiyor. Bitiriciliği inanılmaz. Eğer sağlıklı kalırsa büyük bir geleceği var." dedi.

        "SOL AYAĞI İNANILMAZ"

        Açıklamalarına devam eden Alman yıldız, "Arda Güler'in sol ayağı inanılmaz. Bunu ilk antrenmandan itibaren hepimiz fark ettik" dedi.

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