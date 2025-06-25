Topçular Kulübü'nün 3. bölümü yayında! HT Spor'un sevilen Youtube programı 'Ömer Özcan ile Topçular Kulübü'nün 3. bölümü yayında! Bu bölümde Çaykur Rizespor kulübünü ziyaret eden ekibimiz, Ibrahim Olawoyin, David Akintola, Taha Şahin ve Mithat Pala ile buluştu. Birbirinden eğlenceli challenge'lar ile keyifli vakit geçiren ekip, aynı zamanda geride kalan sezonu değerlendirdi.

Habertürk Giriş: 25.06.2025 - 16:56 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:56 facebook

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