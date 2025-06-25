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        Haberler Spor Futbol Topçular Kulübü'nün 3. bölümü yayında! - Futbol Haberleri

        Topçular Kulübü'nün 3. bölümü yayında!

        HT Spor'un sevilen Youtube programı 'Ömer Özcan ile Topçular Kulübü'nün 3. bölümü yayında! Bu bölümde Çaykur Rizespor kulübünü ziyaret eden ekibimiz, Ibrahim Olawoyin, David Akintola, Taha Şahin ve Mithat Pala ile buluştu. Birbirinden eğlenceli challenge'lar ile keyifli vakit geçiren ekip, aynı zamanda geride kalan sezonu değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 16:56 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:56
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        Topçular Kulübü'nün 3. bölümü yayında!
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        Yaratıcı içerikleriyle sporseverlerin beğenisini kazanan HT Spor Youtube kanalının sevilen programı 'Ömer Özcan ile Topçular Kulübü'nün 3. bölümü yayında!

        Bu bölümün konukları Çaykur Rizespor'un başarılı futbolcuları Ibrahim Olawoyin, David Akintola, Taha Şahin ve Mithat Pala oldu.

        Ekibimiz, Çaykur Rizesporlu futbolcularla birbirinden eğlenceli challenge'lar yaptı.

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