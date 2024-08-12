Toprak Razgatlıoğlu da Yusuf Dikeç akımına uydu
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike tarihinde üst üste 12'nci yarışını kazanan ilk sürücü oldu. Razgatlıoğlu, kutlamasını Yusuf Dikeç sevinciyle yaptı
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in atışlar sırasındaki duruşu olimpiyatın simgesi oldu.
Dünya çapında viral olan bu akıma son olarak milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu katıldı. Razgatlıoğlu, Portekiz'de dün düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 12'inci yarışını kazanarak Alvaro Bautista ve Jonathan Rea ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu.
Şampiyona tarihine geçen ve zafer kutlamasını milli atıcı Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandığı atış tarzıyla yapan Toprak Razgatlıoğlu, piste getirilen hedef tahtasını "12"den vurdu.
SPOR VE SANAT DÜNYASINDAN YUSUF DİKEÇ'İN AKIMINA UYAN DİĞER İSİMLER
Nurgül Yeşilçay ise Yusuf Dikeç'e olan hayranlığını esprili bir şekilde ifade etmişti.
Cem Yılmaz da o ünlülere katılanlardan biri oldu. Olimpiyat oyunlarını seyretmek için Paris'e giden Yılmaz, Yusuf Dikeç pozu verdi.
Fenerbahçe'nin şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme maçında Fransa'da karşılaştığı Lille'e attığı gol sonrası İrfan Can kahveci, sevincini Yusuf Dikeç duruşuyla sergiledi.
Erkekler sırıkla atlamada 6.25 metreyle dünya rekorunu kırarak üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonu olan İsveçli Armand Duplantis, gururunu Yusuf Dikeç duruşuyla yaşadı.
Kadınlar sırıkla atlama finalinde 4.90 ile altın madalya kazanan Avustralyalı Nina Kennedy de zaferini Yusuf Dikeç duruşuyla kutladı.
Disk atmada 70 metreyle olimpiyat rekoru kırıp altın madalya kazanan Jamaikalı Roje Stona, altın madalya çanını Yusuf Dikeç duruşuyla işaret etti.