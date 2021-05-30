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Tosun Paşa oyuncuları kimler? Tosun Paşa filmi konusu nedir?

Tosun Paşa filmi bu akşam izleyiciler ile buluşacak. 1979 yılı yapımı olan Tosun Paşa'nın başrolünde efsane isimler yer alıyor. İşte Tosun Paşa filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

Tosun Paşa oyuncuları kimler? Tosun Paşa filmi konusu nedir?

Tosun Paşa oyuncuları kimler? Tosun Paşa filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bir Yeşilçam filmi olan Tosun Paşa 1976 yılında Kartal Tibet tarafından çekilmiştir. Senaryosu ise Yavuz Turgul'a aittir.

TOSUN PAŞA KONUSU NEDİR?

Olay 19. yüzyıl Mısır'ında geçer. Tellioğlu ve Seferoğlu Aileleri, İskenderiye'nin en değerli yeri olan Yeşil Vadi için birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girerler. Vadinin kime ait olduğuna devlet görevlileri de karar veremezler. Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri Yeşil Vadi'yi ele geçirmek için İskenderiye'nin en büyük devlet memuru olan Daver Bey (Mete Sezer)'in kızı Leyla'yı (Müjde Ar) almak için kıyasıya bir mücadeleye girerler. Daver Bey, Leyla'yı Seferoğulları'na vermeye karar verir. Bu durumda Tellioğulları daha büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban'ı (Kemal Sunal) Kahire sarayının en hatırı sayılır ve heybetli paşası olan Tosun Paşa olarak tanıtırlar. Tosun Paşa kılığındaki Şaban, Tellioğlu Ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün (Şener Şen) yakın arkadaşı gibi davranıp, Yeşil Vadi ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı Tellioğulları'na kazandıracağına, Leyla'ya kendisi aşık olur ve her şeyi eline yüzüne bulaştırır. Sonuçta işler Arap saçına döner ve en sonunda gerçek Tosun Paşa, Kahire sarayından çıkar, gelir. Gerçek Tosun Paşa, Yeşil Vadiye el koyar ve Daver Bey'in kızını da alır. Neticede bu olaydan ötürü kellelerini bile zor kurtaran Tellioğulları, hayatta kaldıklarına bile şükreder bir hale gelirler. Herkesin gözünde suçlu Şaban olur. Halbuki Lütfü kendi kazdığı kuyuya düşmüş, esas Tosun Paşa'nın varlığını bir an için unutmuştur.

TOSUN PAŞA FİLMİ OYUNCULARI

TellioğullarıOyuncuRolüSeferoğulları
OyuncuRolüOyuncuRolü
Akil ÖztunaAkilKemal SunalŞaban / Sahte Tosun PaşaSıtkı AkçatepeSıtkı
Şener ŞenLütfüMüjde ArLeylaCevdet ArıkanSuphi
Adile NaşitAdileMete SezerDaver BeyHikmet GülRukiye
Tuncay GürelBekirOktar DurukanHakiki Tosun PaşaAta SakaKasım
Ayşen GrudaZekiyeBilge ZobuMerasim Kıtası KumandanıAyten ErmanMor Elbiseli
Ergin OrbeyVehbiYasemin EsmergülDadıAkif KilmanAkil'e Sopayla Vuran
Oya AydonatEmineHayri EsenDefterdar BeyNevin GülerSarı Elbiseli
Zihni GöktayRuhiCelal YonatÇığırtkanTevfik ŞenMavi Ceketli
Filiz ToprakFatmaAli DemirTellioğulları'ının kaçırdığı adamSuna YıldızoğluSarışın Kız
İhsan BilsevMülayimSıdıka DuruerYemekte ve Hamamda
Günfer FerayHatice

TOSUN PAŞA NEREDE ÇEKİLDİ?

Tellioğlu ailesinin ikâmet ettiği konut olarak Yeşilköy semtindeki Simenoğlu Köşkü kullanıldı. Filmin çöl sahneleri İstanbul’un Şile ilçesinin Ağaçlı köyünde çekilirken, İskenderiye Beyi Daver Bey’in köşk sahnelerinde dış mekan olarak Emirgândaki Sarı Köşk, iç mekan sahneleri için ise Sarıyer’de bulunan Said Halim Paşa Yalısı seçildi.

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