Denizde kaybolan 2 liselinin, sahildeki son görüntüleri ortaya çıktı (3)

ARAMALARDANSONUÇALINAMADI

Trabzon´un Beşikdüzü ilçesinde denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık için ekiplerce sürdürülen arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara, yarın sabah erken saatlerde yeniden başlanacak.