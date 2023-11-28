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        Denizde kaybolan 2 liselinin, sahildeki son görüntüleri ortaya çıktı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:20
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        Denizde kaybolan 2 liselinin, sahildeki son görüntüleri ortaya çıktı (3)
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        ARAMALARDANSONUÇALINAMADI

        Trabzon´un Beşikdüzü ilçesinde denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık için ekiplerce sürdürülen arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara, yarın sabah erken saatlerde yeniden başlanacak.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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