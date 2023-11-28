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        Trabzon'da fırtına sonucu yükselen dalgalara kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde dün, dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:42 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:55
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        Trabzon'da fırtına sonucu yükselen dalgalara kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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        Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde dün, dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        Olay yerine gelen Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar ve yetkililerden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

        Yıldırım, ilçede dün okula dönmeyen kayıp 2 kişi oldukları değerlendirilen Beşikdüzü Fen Lisesi öğrencileri Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz'ın aileleriyle de görüştü.

        Gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Ne söylesek boş. İki evladımız dün okula gelmediler. Bildiğimiz bu. Dün iki gencimizin de burada dışardan vuran dalgalarla liman içerisinde düştüğünü gören tanıklar var. Kurtarma çabası içerisine girenler olmuş. İki olay birbirine çok benziyor. Büyük ihtimal dün okula gelmeyen 2 öğrencimizin olduğunu düşünüyoruz. Hakikaten çok üzücü." dedi.

        Yıldırım, denizde arama çalışmalarının sürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Şu anda onlar için neler yapabileceğimize bakıyoruz. Dalgıçlarımız dünden bu tarafa, dünkü deniz dalgalarının ve deniz koşullarının hiç de uygun olmamasına rağmen kendi hayatlarını hiçe sayarak onları arayıp bulabilmek, mümkünse kurtarabilmek için çaba sarf ettiler. Dün yine AFAD vasıtasıyla da farklı illerden arama kurtarma için gerek ekipman gerek ekip gerekse de dalgıç istedik. Onlar da bugün geliyorlar. Hep birlikte bir taraftan Sahil Güvenlik, bir taraftan polis dalgıçlarımız, bir taraftan AFAD dalgıçlarımızla denize düşen iki vatandaşımızı arama çalışmalarına devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki buluruz ama burası Karadeniz. Hepimizin bildiği gibi hırçın dalgalar zaman zaman bu şekilde arama ve kurtarmayı zorlaştırıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. Ailelerimiz hüzünlü bir bekleyiş içerisindeler. Hepimiz çok hüzünlüyüz. Dileyelim ki bir daha böyle olmasın."

        - Vatandaşlara "Meteorolojik uyarıları dikkate alın" çağrısı

        Meteoroloji raporlarını Valilik ve Kaymakamlık sayfalarında duyurarak vatandaşları uyardıklarını hatırlatan Yıldırım, "Meteoroloji ayrıca paylaşıyor. Bu tür tehlikeli olabilecek kıyılardan uzak durulması, hatta mümkünse dışarı bile çıkılmaması bizim tavsiye ettiğimiz hareket tarzı ama zaman zaman buna uymayanlar oluyor. Bundan sonra böyle acılar yaşamayalım." ifadesini kullandı.

        Yıldırım, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Bu tür havalarda da kendilerini tehlikeye atacak gerek fotoğraf çekme gerek gezme, manzara seyretme gibi durumlardan kendilerini korusunlar lütfen. Bir daha bu tür acıları yaşamayalım. Dünkü hava şartlarını hepimiz yaşadık. Hakikaten çok hırçındı. Hem deniz, hem hava ve rüzgar böyleydi. Bundan biraz daha kendimizi korumamız gerekiyor. Bir daha olmasın dileklerimle ailelerimize sabırlar diliyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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