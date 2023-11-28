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        Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

        Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde dün dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına havanın kararması dolayısıyla ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 17:17 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:17
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        Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi
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        Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde dün dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına havanın kararması dolayısıyla ara verildi.

        Deniz fenerinin bulunduğu alanda fırtına sebebiyle yükselen dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları, Trabzon AFAD, Sahil Güvenlik, Büyükşehir Belediyesi, emniyet, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile sivil toplum örgütü gönüllülerince gün boyu devam etti.

        Erzurum'dan gelen AFAD dalgıçlarının yanı sıra Sahil Güvenlik helikopterinin deniz yüzeyinde saha taraması yaptığı çalışmalarda, 30'u dalgıç toplam 75 personel görev yaptı.

        Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, bölgeye gelerek Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar ve yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Yıldırım ve diğer yetkililer, dün okula dönmeyen ve denizde kaybolan 2 kişi olduğu değerlendirilen Beşikdüzü Fen Lisesi öğrencileri Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz'ın aileleriyle de görüştü.

        Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına, yarın sabah devam edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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