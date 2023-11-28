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        Denizde kaybolan 2 liselinin, sahildeki son görüntüleri ortaya çıktı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:50
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        Denizde kaybolan 2 liselinin, sahildeki son görüntüleri ortaya çıktı (2)
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        VALİYILDIRIM'DANİNCELEME

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Beşikdüzü ilçesinde denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık´ı arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Kıyıda bekleyişini sürdüren Uğurcan Korkmaz'ın babası Kamil Korkmaz ile görüşen Vali Yıldırım, ardından açıklama yaptı.

        Üzgün olduklarını söyleyen Vali Yıldırım, "Ne söylesek boş; iki evladımız dün okula gelmediler bildiğimiz bu. Dün iki gencimizin de burada dışarıdan vuran dalgalar ile liman içerisine düştüğünü görenler var. Kurtarma çabası içerisine girenler de olmuş. Hakikaten çok üzgünüm. Ama şu anda onlar için neler yapabileceğimize bakıyoruz. Dalgıçlarımız dünkü hava koşullarının ve deniz dalgalarının hiç de uygun olmamasına rağmen kendi hayatlarını hiçe sayarak onları arayıp bulabilme, kurtarabilmek için çaba sarf ettiler. Ekiplerimiz ile denize düşen iki vatandaşımızı arama çalışmalarına devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki buluruz. Ama burası Karadeniz" dedi.

        'TARAMALAR DEVAM EDİYOR'

        Dalgaların arama çalışmalarını güçleştirdiğini belirten Vali Yıldırım, "Bildiği gibi hırçın dalgalar zaman zaman bu şekilde arama kurtarmayı zorlaştırıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Taramalar devam ediyor. Aileler tabi ki de hüzünlü bir bekleyiş içerisinde. Hepimiz çok üzgünüz. Dileyelim ki bir daha böyle olmasın. Lütfen vatandaşlarımız, gençlerimiz çok dikkatli olsunlar. Bu tür havalarda da kendilerini tehlikeye atabilecek, fotoğraf çekme, gezme, manzara seyretme gibi durumlarda da kendilerini lütfen korusunlar. Dünkü hava şartlarını hepimiz yaşadık. Hakikaten hem deniz hem hava hem de rüzgar hırçındı. Bundan kendimizi korumamız gerekiyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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