Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Denizde kaybolan 2 liselinin, sahildeki son görüntüleri ortaya çıktı

        TRABZON'unBeşikdüzü ilçesinde limanda cep telefonuyla görüntü çekerken dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz (16) ve Emir Berke Aşık´ı (16) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Liselilerin kıyıda dalgalar arasındaki son görüntülerinin de karşı binadan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizde kaybolan 2 liselinin, sahildeki son görüntüleri ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON'unBeşikdüzü ilçesinde limanda cep telefonuyla görüntü çekerken dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz (16) ve Emir Berke Aşık´ı (16) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Liselilerin kıyıda dalgalar arasındaki son görüntülerinin de karşı binadan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındığı ortaya çıktı.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki liman mevkisinde meydana geldi. Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgaları arkaların alarak cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekilmek istedi. Ancak bu sırada aniden dalgalara kapılan iki öğrenci denize sürüklenip, kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı´na bağlı dalgıçlar, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Havanın kararmasıyla sonuç alınamayan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

        Hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmaları, ikinci günü sabah erken saatlerinde yeniden başlatıldı. Aramalara, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD ekipleri katıldı. 40 kişilik ekip tarafından sürdürülen aramalarda, dalgıçlar bölgede tarama faaliyetinde bulunuyor.

        Öte yandan liseli gençlerin, dalgaların vurduğu limanın uç kısmında yer alan bayrak direği altındaki son görüntülerinin de karşı binadan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındığı ortaya çıktı. Görüntüde liseli gençlerin bayrak direği dibinde durduğu görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralamıştı! Kan donduran ifade!
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralamıştı! Kan donduran ifade!
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Nelsson'a fırsat doğdu
        Nelsson'a fırsat doğdu
        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        "Bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlıyım"
        "Bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlıyım"
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!

        Benzer Haberler

        Trabzonsporlu futbolculardan örnek davranış
        Trabzonsporlu futbolculardan örnek davranış
        Trabzon'daki fırtınada otomobil ve vatandaşların dalgalardan kurtulması kam...
        Trabzon'daki fırtınada otomobil ve vatandaşların dalgalardan kurtulması kam...
        Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kaybetmiyor
        Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kaybetmiyor
        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya nakledilecek
        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya nakledilecek
        Trabzon´da dalgalarla fotoğraf çekilen 2 genç, denizde kayboldu (3)
        Trabzon´da dalgalarla fotoğraf çekilen 2 genç, denizde kayboldu (3)
        Trabzon´da dalgalarla fotoğraf çekilen 2 genç, denizde kayboldu (2)
        Trabzon´da dalgalarla fotoğraf çekilen 2 genç, denizde kayboldu (2)