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        Trabzonsporlu futbolculardan örnek davranış

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile dün deplasmanda karşılaşan Trabzonspor'da bazı futbolcular, gece havalimanında büfeden aldıkları yiyeceklerin parasını notla birlikte bırakarak helallik istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:08
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        Trabzonsporlu futbolculardan örnek davranış
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile dün deplasmanda karşılaşan Trabzonspor'da bazı futbolcular, gece havalimanında büfeden aldıkları yiyeceklerin parasını notla birlikte bırakarak helallik istedi.

        BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmanın ardından Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na geç saatte ulaşan bordo-mavili takımda bazı oyuncular, buzlanma nedeniyle uçakları rötar yapınca acıktı.

        Enis Destan ve Eren Elmalı'nın da aralarında bulunduğu bazı oyuncular saat 02.00'de, personel olmayan büfeden çikolata ve bisküvi alarak açlıklarını gidermeye çalıştı.

        Oyuncular, büfeye notla birlikte aldıkları yiyeceklerin parasını bıraktı.

        Eren Elmalı'nın yazdığı notta, "İyi akşamlar çok acıktığımız için birkaç parça çikolata ve bisküvi aldık. Parayı pipetlerin altına bıraktık. Hakkınızı helal edin. Eren Elmalı. Trabzonspor." ifadeleri yer aldı.

        Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından da "Hakkınızı helal edin" başlığıyla video yayımlandı.

        Videoda, Enis Destan'ın, "Sivasspor maçından sonra saat 23.15 gibi havalimanına vardık. Şu anda saat 02.00'ye geliyor ve hala uçağı bekliyoruz. Çünkü burada çok buzlanma var. Görevliler de karları temizlemeye çalışıyorlar. Bizim de karnımız acıktı tabii ki normal olarak. Ben içeriye girip havalimanı kantininden bir şeyler aldım. Ben alırken kapalıydı. Eren de oraya güzel bir not bıraktı. Paralarını da bıraktık, inşallah haklarını helal ederler." görüşlerine yer verildi.

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