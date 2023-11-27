Trabzon´da dalgalarla fotoğraf çekilen 2 genç, denizde kayboldu (3)

KİMLİKLERİBELLİOLDU

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde limanda dev dalgalara karşı cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmeye çalıştıkları sırada; dalgalara kapılarak sürüklendikleri denizde kaybolan 2 gencin kimlikleri belirlendi. Gençlerin, Beşikdüzü Fen Lisesi öğrencileri Uğurcan Korkmaz (16) ve Emir Berke Aşık (16) olduğu belirlendi. Havanın kararmasıyla sonuç alınamayan arama kurtarma çalışmalarına yarın devam edileceği belirtildi.

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