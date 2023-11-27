Trabzon´da dalgalarla fotoğraf çekilen 2 genç, denizde kayboldu (2)

VALİKTENAÇIKLAMA

TrabzonValiliği, Beşikdüzü ilçesinde limanda dev dalgalara karşı cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmeye çalıştıkları sırada dalgalara kapılarak sürüklendikleri denizde kaybolan 2 genç ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Beşikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sahilinde mendirekte gezinti yapmakta olan iki kişi yükselen dalganın etkisiyle denize düşerek kaybolmuştur. Olayın haber alındığı ilk andan itibaren Trabzon AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, 112, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü birimlerinden oluşan ekipler marifetiyle arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Kaybolan iki vatandaşımızın kimlik belirleme çalışması sürmektedir. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatılmış olup arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Konu ile ilgili yaşanacak gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.