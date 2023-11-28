Yenilenen Akçaabat Sahil Park hizmete açıldı

Akçaabat Belediyesince yenilenen Sahil Park, hizmete açıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, açılışta yaptığı konuşmada, Akçaabat'a yaraşır bir sahil parkını hizmete sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Şen, "Parklar, şehirde yaşayan insanların binalar arasına sıkışıp kaldığını hissetmesinin önüne geçer. Hayatın monotonluğundan ve stresinden kurtulmak için en etkili yol, her zaman için kendini doğanın kollarına bırakmaktır. Akçaabat Sahil Parkımız da yeşille mavinin, insanla denizin buluşma noktasıdır. Akçaabatlıların daha kaliteli, daha güzel, daha estetik bir parka kavuşması önemliydi, o da bugüne kısmet oldu." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü ise Akçaabat'ın, Trabzon'un en büyük ikinci ilçesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Burada günbegün güzelliğine güzellik katacak işler yapılmaktadır. Açılış törenini gerçekleştirdiğimiz Akçaabat Sahil Parkımız, yenilenen siluetiyle hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu. Daha modern ve fonksiyonel hale gelen sahil parkımız yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın beğeneceği ve verimli zaman geçirebileceği bir alan oldu. Akçaabat'ın gelişimine katkı sağlayacak daha çok çalışmalara Trabzon Büyükşehir Belediyemiz, Akçaabat Belediyemiz, paydaş kurum ve kuruluşlarımızla ve siz değerli hemşehrilerimizle birlikte imza atacağız."

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de belediye olarak Sahil Parkı etap etap yenileyerek daha modern ve fonksiyonel hale getirdiklerini vurgulayarak, parkta yaptıkları yenilemelere ilişkin bilgi verdi.

İlçede tamamlanan ve yapımı devam eden diğer çalışmalara ilişkin de bilgi paylaşan Ekim, "Akçaabat'ımızı her geçen gün daha ileriye taşımak için durmadan çalışıyoruz. İmza attığımız projelerimizin tamamını gelecek nesilleri düşünerek hayata geçiriyoruz, sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz. Akçaabat'ımızı kalkındıracak, değerine değer katacak işler yapmaya devam edeceğiz. Biz, Akçaabat'ımıza ve Akçaabatlılarımıza söz verdik, güzel projeler yaptık, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ekim, ilçeye kazandırdıkları tüm yatırımlarda desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Ayrıca bugün yenilenen yüzüyle açılışını yaptığımız sahili yıllar önce inşa eden ve ilçemize büyük katkıları olan, 25 yıl Akçaabat'ımızda belediye başkanlığı görevini layıkıyla yürüten Şefik Türkmen'e bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu törende katılımcılar açılış kurdelesini kesti.

Törene, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.