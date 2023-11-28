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        Akçaabat'ın ilçe oluşunun 137. yıl dönümü kutlandı

        Akçaabat'ın ilçe oluşunun 137. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:03 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:10
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        Akçaabat'ın ilçe oluşunun 137. yıl dönümü kutlandı
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        Akçaabat'ın ilçe oluşunun 137. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Akçaabat Belediyesince Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, törende yaptığı konuşmada, Akçaabat'ın, tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilçe olduğunu söyledi.

        Doğal güzellikleriyle olduğu kadar tarihi süreciyle de adından söz ettiren Akçaabat'ın, 28 Kasım 1886'da ilçe olduğunu belirten Kurtyemez, "Akçaabat'ın ilçe oluşunun 137. yıl dönümünü kutladığımız bu günde şehrimizin tarihinden övgüyle bahsediyor, geçmişten bugüne geçirdiği tarihsel süreçlerden ve gelişiminden gurur duyuyoruz." dedi.

        Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise belediye olarak Akçaabat'ın gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Yaşadığımız bu güzel şehrin insanını, coğrafyasını, her gün ayak bastığımız toprağını, toplumsal değerlerini, geleneklerini, beklentilerini, sorunlarını çok iyi biliyoruz. Akçaabat gibi bir şehrin sorumluluğunun ne kadar ağır olduğunun bilinci doğrultusunda Akçaabat'ın tarihinde farkındalık yaratan bir kararı hayata geçirmeyi geçen yıl Rabbim bizlere nasip etti. Kaymakamlığımızla yaptığımız yazışma neticesinde 28 Kasım'da Akçaabat'ın ilçe oluşunun kutlanmasına yönelik kararımızı geçen yıl almıştık. Ayrıca Belediye Meclisimizde aldığımız karar neticesinde 28 Kasım Akçaabatlılar Günü ilan edilmişti. Bugün burada, 28 Kasım Akçaabatlılar Günü'nde, Akçaabat'ımızın ilçe oluşunun 137. yılını hep birlikte, büyük bir coşkuyla kutluyoruz."

        Konuşmaların ardından 17 Şubat Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yağız Efe Seyis "Akçaabat'ım" adlı şiiri okudu.

        Halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu törene, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rüstem Safi, Trabzon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kurulu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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