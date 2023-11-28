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        Trabzon'da 6 askerin denizden kurtarıldığı bölgede dalgalar dindi, hasar ortaya çıktı

        TRABZON'dadev dalgaların rıhtımı aşması ile denize sürüklenen konteynerdeki 6 askerin son anda kurtarıldığı Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kıyıda, hasarın boyutu havadan görüntülendi. Kıyıda birçok balıkçı damının dalgalar ile suya kapıldığı bölgede, hasar ve temizlik çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:50
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        Trabzon'da 6 askerin denizden kurtarıldığı bölgede dalgalar dindi, hasar ortaya çıktı
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        TRABZON'dadev dalgaların rıhtımı aşması ile denize sürüklenen konteynerdeki 6 askerin son anda kurtarıldığı Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kıyıda, hasarın boyutu havadan görüntülendi. Kıyıda birçok balıkçı damının dalgalar ile suya kapıldığı bölgede, hasar ve temizlik çalışmalarına başlandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi Yeniçam Tersanesi'nde bir süre önce hizmete giren Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 9'uncu Deniz Üssü'ne ait rıhtımda meydana geldi. Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar, rıhtımı aşıp, askerlerin konakladığı konteynere ulaştı. Dalgaların denize sürüklediği konteynerdeki 6 asker, suya düştü. Çevredeki diğer personel, botla ulaştıkları 6 askeri kurtardı. Kurtarılan askerler, güvenli bölgeye alındı. Denizde kayalara çarpan 2 askerin ayağının kırıldığı tespit edildi. 2 asker, ambulanslarla ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 asker ile diğer 4 personelin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Kuvvetli fırtınanın sürdüğü aynı bölgede, dalgalar nedeniyle kıyıdaki askeri personele ait park halindeki özel hafif ticari araç da denize sürüklendi. İlçede dalgaların vurduğu kıyıda yer alan 4 balıkçı damı da yıkılarak sulara kapıldı.

        DALGALAR DİNDİ, HASAR ORTAYA ÇIKTI

        Bölgede özellikle kıyı şeridindeki Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'den geçen Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşan dev dalgalar nedeniyle kara yolunun bazı noktalarında hasar oluştu. 6 askerin son anda kurtarıldığı askeriye ait kıyıda, dalgalar çekildi, hasarın boyutu havadan görüntülendi. Kıyıda birçok balıkçı damının dalgalarla suya kapıldığı, irili ufaklı taşların rıhtıma dolduğu, tellerin koptuğu, direklerin devrildiği bölgede, hasar ve temizlik çalışmalarına başlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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