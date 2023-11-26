Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon hasırında ikinci el ürün satışı yapan firmalar mahkemelik oldu

        HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Külçe ve hurda altınların eritilerek tel haline dönüştürülmesinin ardından makine kullanılmadan örülen Trabzon hasırında sahte ürünlerin önüne geçilebilmesi amacıyla, hologramsız ikinci el ürün satışı yapan firmalar tespit ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 12:45 Güncelleme: 26.11.2023 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon hasırında ikinci el ürün satışı yapan firmalar mahkemelik oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Külçe ve hurda altınların eritilerek tel haline dönüştürülmesinin ardından makine kullanılmadan örülen Trabzon hasırında sahte ürünlerin önüne geçilebilmesi amacıyla, hologramsız ikinci el ürün satışı yapan firmalar tespit ediliyor.

        Trabzon hasırı, makine kullanılmadan 31 ile 32 mikron inceliğindeki altın ya da gümüş tellerin örülmesiyle yapılıyor.

        Yörede geçmişten itibaren düğünlerin vazgeçilmezi haline gelen hasır setler gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzükten oluşuyor. Trabzon hasırı, altın ayarı, gramaj ve şekline göre değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

        - Hasırın gelecek nesillere taşınması için çeşitli tasarımlar yapılıyor

        Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, AA muhabirine, yörede düğünlerin aranılan takısının Trabzon hasırı olduğunu söyledi.

        Trabzon hasırında fiyatların yüksekliği nedeniyle yaz sezonunda istedikleri satışa ulaşamadıklarını belirten Yazıcı, coğrafi işaretli Trabzon hasırının en önemli özelliğinin sadece kentte üretilerek Türkiye ve dünyaya satılması olduğunu vurguladı.

        Rekabet nedeniyle hasırın istenilen miktar ve değerde satılamadığına işaret eden Yazıcı, "El sanatı olan bu ürün sadece Trabzon'da kadınların örmüş olduğu bir ürün ve piyasada değeri ölçülemeyecek boyutta. Hasır bileziği gelecek nesillere taşımak için firmalarımız çok farklı modeller ve tasarımlar yapıyorlar." dedi.

        - "Yaptırım konusunda beklentimiz var"

        Yazıcı, Trabzon hasırının patentli ürün olduğunun altını çizerek, yaptıkları çalışma kapsamında hologramsız ve ikinci el ürün satışı yapan firmaları tespit ettiklerini aktardı.

        Firmalarla ilgili yasal süreci başlattıklarına dikkati çeken Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:

        "Yapılan ürünlerin üzerinde hologram kullanmamızın nedeni, ikinci el hasırın satılmaması için. Çünkü tüketici bu konuda bilgi sahibi olmadığından, hologram ve barkotlu ürünleri tercih edip ikinci el olmadığını anlama şansı var. Ancak hasır bileziğin ikinci elini Türkiye'nin farklı illerinde satıyorlar. Haliyle bu da Trabzon hasırına darbe vuruyor."

        Yazıcı, dava sonuçlarını rapor halinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na ilettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bazı davaları kazanmamıza rağmen yaptırım konusunda bir beklentimiz var. Çalışmalarımızın sonucunda da bir dönüş bekliyoruz. Mahkeme sonuçlarına göre, ne kadar haklı olsak bile yaptırım gücümüz olmuyor. İstanbul, İç Anadolu ve Batı Karadeniz civarında yaptığımız birçok incelemeyi dava konusu yaptık, mahkemeye taşıdık."

        Trabzon hasırında ikinci el piyasasına müdahale edilmesinin sektör açısından önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, "İkinci el hasırın satışını durduramazsak Trabzon hasır bileziğinin bitme noktasına doğru hızlıca gittiğini söyleyebilirim. Çünkü çok sayıda firmalarımız mücadele verip farklı tasarımlar yaparken, ikinci el ile mücadele konusunda yasa işlemediği sürece biz bu konunun üstesinden gelemeyeceğiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Tekne kavgasında bilerek mi, yanlışlıkla mı öldürüldü?
        Tekne kavgasında bilerek mi, yanlışlıkla mı öldürüldü?
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i!
        İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Doğu Karadeniz'in 10 aylık bal ihracatı yüzde 81 arttı
        Doğu Karadeniz'in 10 aylık bal ihracatı yüzde 81 arttı
        KTÜ 'Yılın Üniversitesi' ödülüne layık görüldü
        KTÜ 'Yılın Üniversitesi' ödülüne layık görüldü
        Trabzon'da "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" etkinliği
        Trabzon'da "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" etkinliği
        Trabzonspor´da Sivasspor mesaisi
        Trabzonspor´da Sivasspor mesaisi
        Kayıp Alzheimer hastası, fındık bahçesinde ölü bulundu
        Kayıp Alzheimer hastası, fındık bahçesinde ölü bulundu
        Trabzon'da cinayet hükümlüsü yakalandı
        Trabzon'da cinayet hükümlüsü yakalandı