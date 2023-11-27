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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde fırtına etkili oldu

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı mahallelerdeki evlerin çatıları uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 18:18 Güncelleme: 27.11.2023 - 18:24
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde fırtına etkili oldu
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı mahallelerdeki evlerin çatıları uçtu.

        Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan fırtına, Yeşilalan Mahallesi'nde Yakup Kahveci ile Hasbi Koçak'ın evlerinin çatısının uçmasına neden oldu.

        İbrahim Cuman ile Ahmet Tekke'nin evlerinde ise kısmi hasar oluştu.

        Çaykara Ulucami Mahallesi'nde de İhsan Afacan ile Sabahattin Çakmak'a ait evlerin çatıları da şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle uçtu.

        Her iki mahallede de can kaybı olmazken, hasar meydana geldi.

        Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek,Yeşilalan ve Ulucami Mahalleleri'ni ziyaret ederek, evleri zarar gören vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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