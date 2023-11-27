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        Trabzon'da fırtına, askeri üsse ait konteyneri denize sürükledi; 6 asker kurtarıldı

        TRABZON'da,fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 9'uncu Deniz Üssü'nde rıhtımı aşıp, askerlerin konakladığı konteynere ulaştı. Dalgaların denize sürüklediği konteynerdeki 6 asker, son anda kurtarıldı. Denizde kayalara çarpmasıyla ayağı kırılan 2 asker, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:30
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        Trabzon'da fırtına, askeri üsse ait konteyneri denize sürükledi; 6 asker kurtarıldı
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        TRABZON'da,fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 9'uncu Deniz Üssü'nde rıhtımı aşıp, askerlerin konakladığı konteynere ulaştı. Dalgaların denize sürüklediği konteynerdeki 6 asker, son anda kurtarıldı. Denizde kayalara çarpmasıyla ayağı kırılan 2 asker, tedaviye alındı.

        Olay, akşam saatlerinde, Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi Yeniçam Tersanesi'nde bir süre önce hizmete giren Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 9'uncu Deniz Üssü'ne ait rıhtımda meydana geldi. Bölgede 2 gündür etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar, rıhtımı aşıp, askerlerin konakladığı konteynere ulaştı. Dalgaların denize sürüklediği konteynerdeki 6 asker, suya düştü. Çevredeki diğer askeri personel, botla ulaştıkları 6 askeri kurtardı. Kurtarılan askerler, güvenli bölgeye alınırken, denizde kayalara çarpması sonucu 2 askerin ayağı kırıldı. Askeri bölgedeki 2 köpek de son anda balıkçılar tarafından dalgalardan sağ olarak kurtarıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Yaralı 2 asker, ihbarla bölgeye gelen ambulanslarla, ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 asker ile diğer 4 personelin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, bölgeye gelip incelemelerde bulundu.

        Bu arada kuvvetli fırtınanın sürdüğü aynı bölgede, dalgalar nedeniyle kıyıdaki askeri personele ait park halindeki özel hafif ticari araç da denize sürüklendi. Aracın denizden çıkarılması için bölgeye sevk edilen ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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