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        Trabzon´da dalgalarla fotoğraf çekilen 2 genç, denizde kayboldu

        TRABZON´unBeşikdüzü ilçesinde limanda dev dalgalara karşı cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmeye çalışan 2 genç, dalgalara kapılarak sürüklendiği denizde kayboldu. 2 genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:30
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        Trabzon´da dalgalarla fotoğraf çekilen 2 genç, denizde kayboldu
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        TRABZON´unBeşikdüzü ilçesinde limanda dev dalgalara karşı cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmeye çalışan 2 genç, dalgalara kapılarak sürüklendiği denizde kayboldu. 2 genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Olay, akşam saatlerinde ilçedeki liman mevkisinde meydana geldi. Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgaları arkaların alarak cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekilmek isteyen 18-20 yaş arasında isimleri henüz belirlenemeyen 2 genç, dalgalara kapılarak sürüklendiği denizde kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı´na bağlı dalgıçlar, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        DHA-Genel - Türkiye-Trabzon / Beşikdüzü - Selçuk BAŞAR

        2023-11-27 17:20:40

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