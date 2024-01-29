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        Trabzonspor: 2 - Kasımpaşa: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Trabzonspor'u geriden gelerek 3-2 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 19:05 Güncelleme: 29.01.2024 - 22:21
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Kasımpaşa geriden gelerek 3-2 kazandı.

        Trabzonspor'un gollerini 19. dakikada Enis Destan ve 90+1. dakikada Poyraz Efe atarken Kasımpaşa'nın gollerini 47. dakikada Aytaç Kara, 58. dakikada penaltı vuruşundan H. Hajradinovic ve 75. dakikada Nuno Da Costa kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligde 37 puanda kalırken Kasımpaşa ise puanını 32'ye yükseltti ve Başakşehir ile Adana Demirspor'u geride bırakarak 7. sıraya yerleşti.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

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        13. dakikada sağ taraftan Visca'nın ortasında, arka direkte Eren Elmalı'nın gelişine vuruşunda, kaleci Ali Emre Yanar açıyı kapatarak direk dibinden topu kornere gönderdi.

        19. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bardhi'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Enis Destan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Ali Emre Yanar'ın solundan filelere gönderdi: 1-0

        23. dakikada Fall'ın sağdan ortasında ceza alanı sol çaprazında Ben Ouanes'in sert şutunda, top üsten auta gitti.

        44. dakikada Fountas'ın soldan ortasında yakın mesafeden Visca'nın sert şutunda, yerden seken meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

        Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.

        47. dakikada Kasımpaşa, beraberliği sağladı. Hajradinovic'in pasında, ceza alanına giren Aytaç Kara'nın şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluştu: 1-1

        50. dakikada Mendy'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Visca'nın sert şutunda, kaleci Ali Emre Yanar yatarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

        55. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Fall'ın yerden içeriye çıkardığı topa Eren Elmalı, elle müdahale etti. Devam eden oyunun ardından Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu inceleyen Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

        58. dakikada Hajradinovic kullandığı penaltı atışında, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

        62. dakikada Bardhi'nin ceza alanı sağ tarafından kullandığı serbest atışta, kaleci Ali Emre Yanar topu kornere gönderdi.

        66. dakikada Berat Özdemir'in kaptığı top ile buluşarak ceza alanına hareketlenen Enis Destan'ın şutunda, kaleci Ali Emre Yanar'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere çıktı.

        75. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Ben Ouanes'in soldan ortasında yakın mesafeden Da Costa, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-3

        86. dakikada ceza alanı dışından Aytaç Kara'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına doğru yatarak topu çeldi.

        90+1. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin şutunda kaleci Ali Emre Yanar'ın çeldiği top Poyraz Efe Yıldırım'ın önüne düştü. Bu oyuncu da altıpas içinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3

        Kasımpaşa karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

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