Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? soruları, her iki takımın taraftarları tarafından soruluyor. Bugüne kadar 128 kez karşı karşıya gelecek Trabzonspor ve Beşiktaş için Süper Lig puan tablosunda üst sıralara çıkmak için maçı kazanmaktan başka yolları yok. Trabzonspor'un evinde Beşiktaş'ı ağırlayacağı maç ile ilgili ayrıtılar haberimizde.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Beşiktaş maçı 29 Eylül 2019 Pazar günü yani yarın saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'ndan Ali Palabıyık'ın yönetiminde başlayacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Beşiktaş maçı beIN SPORTS HD1 kanalında saat 19.00'da naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Bordo-mavili ekipte geçen hafta Demir Grup Sivasspor kadrosunda sakatlığı nedeniyle yer almayan İngiliz forvet Daniel Sturridge'nin ise Beşiktaş maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

Karadeniz temsilcisinde kart cezalısı oyuncu bulunmuyor.

Bordo-mavili taraftarların büyük ilgi gösterdiği mücadelede bütün biletlerin tükendiği kaydedildi.