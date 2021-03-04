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Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor
AA

Bordo-mavili takım, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Djaniny Semedo ve Anastasios Bakasetas'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Kasımpaşa'nın golünü penaltıdan Yusuf Erdoğan kaydetti.

Trabzonspor bu sonuçla ligdeki puanını 51'e yükseltirken, Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.

- İstanbul'daki son 4 maçını kazandı

Trabzonspor, Süper Lig'e İstanbul'da oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Bordo-mavili takım, bu sezon İstanbul deplasmanında Fenerbahçe'ye yenildikten sonra Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile oynadığı maçları kazanma başarısı gösterdi.

- Bakasetas, Trabzonspor'daki gol sayısını 4. çıkardı

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna dahil ettiği Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, bordo-mavili forma altında gol sayısını 4'e çıkardı.

Yunan oyuncu, Trabzonspor forması altında ligdeki Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep maçlarında da birer kez ağları havalandırmıştı.

Anastasios Bakasetas, sezonun ilk yarısında görev aldığı Aytemiz Alanyaspor'da 7 kez topu filelerle buluşturmuştu.

Karşılaşmada Trabzonspor'un diğer golünü atan Djaniny Semedo, ligdeki gol sayısını 4 yaptı.

- Yusuf Erdoğan ligde 7. golünü attı

Müsabakada Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıyı gole geçiren Yusuf Erdoğan, bu sezon ligdeki 7. golünü kaydetti.

Lacivert-beyazlı takımın ligdeki en skorer oyuncu olan Yusuf Erdoğan, sezonun ilk yarısında deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 yendikleri maçta da bir kez topu filelere göndermişti.

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