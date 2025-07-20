Trabzonspor, Saul Niguez ile anlaştı: İmza için geliyor!
Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez ile prensipte anlaştı. İspanyol futbolcu, pazartesi günü Türkiye'ye gelecek.
Giriş: 20.07.2025 - 12:30 Güncelleme: 20.07.2025 - 12:30
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Trabzonspor, uzun süredir gündemde yer alan Saul Niguez transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
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Bordo-mavililer, Atletico Madrid forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu ile prensip olarak anlaşma sağladı.
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Trabzonspor, Niguez için Türkiye'ye geliş planlarını hazırlamaya başladı.