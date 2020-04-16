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Trafik sigortasında büyük düşüş

COVID-19'un etkisiyle Türkiye eve kapanınca trafik sigortası yaptıran araç sayısı geçen yıl nisan ayına göre yaklaşık 368 bin düştü ve 1 milyon 956 binden 1 milyon 588 bine indi. Kasko sigortasında da yüzde 20'lik düşüş meydana geldi. Özellikle trafik sigortası sürücülerin başkalarına verdiği zararı karşıladığı için virüs sonrası trafiğe çıkacak olanlar çok daha dikkatli olmalı. Çünkü sadece eskiye göre bir çok araç sigortasız olacak. Sigorta sektör verilerine göre trafik sigortasında ocak ve şubat aylarında yüzde 19'luk artış vardı. Ancak Türkiye'nin virüsle tanıştığı mart ayı ortasından itibaren bu süreç tersine döndü. Martta artış hızı yüzde 3'e indi. Nisanda ise şimdiye kadar yüzde 19'luk azalma oldu. Trafik sigortası yaptıran otomobil sayısının nisan ayında 255 binlik düşüş ile 1 milyona gerileyeceği hesaplandı. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, kazaların azaldığını ancak ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısının arttığını ve sektörün ödeyeceği hasar tutarını azalmayacağını diğer yandan başta çarpılma olmak üzere diğer risklerin hala var olduğuna dikkat çekti. Rahim Ak'ın haberi

Trafik sigortası

Koronavirüs Türkiye'yi eve kapatırken otomobil kullanımı ve trafik de azaldı. Hem sürücülerin trafiğe çakmadıkları için kaza yapmayacaklarını düşünmeleri hem de başta işsizlik olmak üzere gelir kaybı endişeleri trafik ve kasko sigortalarını olumsuz etkiledi. Sektör verilerine göre ocak ayında toplam 1 milyon 945 bin araç trafik sigortası yapıldı. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 18'lik bir artışa işaret ediyor. Şubat ayında da benzer bir durum sözkonusu oldu ve yüzde 19'luk artış ile 1 milyon 820 bin araç trafik sigortasına kavuştu. Ancak Türkiye'nin COVID-19 salgını ile tanıştığı mart ayı ortasından itibaren süreç tersine döndü. Martta artış hızı yüzde 3.6'ya indi. Muhtemel olarak ayın ortasından itibaren poliçe yatıran araç sayısında dramatik düşüşlerin olması bu duruma neden oldu. 

Toplam sigortalı araç sayısı 368 bin azaldı 
(Bin adet)20192020Değişim (%)
Ocak1.6491.94517,9
Şubat1.5261.82019,2
Mart1.8751.9443,6
Nisan1.9561.588-18,8
    
Trafik sigortalı otomobil sayısında önemli düşüş
 (Bin adet)2.0192.020Değişim (%)
(Bin adet)1.0571.28321,3
Ocak9891.19921,2
Şubat1.2061.2513,6
Mart1.2551.007-19,7

255 BİNİ OTOMOBİL

Nisan ayında ise eğer ilk 15 gündeki trend ay geneline yayılırsa -ki öyle olması bekleniyor- trafik sigortası yaptıran araç sayısının 1 milyon 956 binden 1 milyon 588 bine inmesi bekleniyor. Yani yaklaşık olarak 368 bin araç sigorta yaptırmamış olacak. Bu sayının büyük bölümünü otomobiller oluşturuyor. Trafik sigortası yaptıran otomobil sayısının ocak ve şubat aylarında yüzde 21 arttığı martta ise artış hızının yüzde 3.7'ye gerilediği görülüyor. Bu ay ise 2019'un Nisan ayında 1 milyon 255 bin olan poliçeli otomobil sayısının 1 milyona gerilemesi (ilk 15 günlük rakamlardan yola çıkılarak yapılar tahminle) yani trafikte poliçesiz otomobil sayının 255 bin azalması bekleniyor. Motosikletlerde azalmanın yüzde 23, kamyonetlerde ise yüzde 17 olduğu görülüyor. Geçen yıl nisanda 345 bin olan trafik sigortalı kamyonet sayısının 286 bine ineceği tahmin ediliyor. Sürücülerin kendi araçlarına verdiği zararı karşılayan kasko sigortasında da nisanda yüzde 10'luk bir düşüş oldu. Dana önceki aylardaki yüzde 10'luk artışları gözönüne aldığımızda kaskoda yüzde 20 civarında bir düşüş olduğu anlaşılıyor.

 

YANLIŞ DÜŞÜNÜLÜYOR

Sürücülerin trafiğe çıkmadıkları için trafik ve kasko sigortasından kaçındıklarını belirten Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, ancak bu davranışın yanlış olduğunu belki çarpma riskinin azaldığını ancak çarpılma, hırsızlık, dolu, deprem gibi risklerin olduğu gibi durduğunu hatırlattı. Yaşar, sigorta şirketlerinin trafik ve kasko sigortalarında sigortalılarına ek olanaklar sağladığını hatırlatarak ödenilen sigorta priminin çoğu zaman bu ek olanakların ücreti kadar olduğunu ifade etti. Yaşar, kendilerinin de ücretsiz laboratuvar ve online doktor hizmeti sunduklarını bu hizmetin fiyatının bile çoğu zaman sigorta priminden fazla olduğunu kaydetti. Yaşar ayrıca virüs nedeniyle insanların evde kalması nedeniyle trafikteki azalma ile kaza sayısının azaldığını ancak ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısının arttığını ve sigorta şirketlerinin hasar ödemelerinin azalmadığını sözlerine ekledi. 

 

 

 

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